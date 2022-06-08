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Президент ознакомился с условиями, созданными в новом парке "Чемберекенд" в Баку

Президент ознакомился с условиями, созданными в новом парке "Чемберекенд" в Баку Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в новом парке «Чемберекенд» в Сабаильском районе Баку
Внутренняя политика
8 июня 2022 г. 14:02
Президент ознакомился с условиями, созданными в новом парке Чемберекенд в Баку
Ильхам Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в новом парке "Чемберекенд" в Сабаильском районе Баку.

Как сообщает Report, глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов проинформировал главу государства о работе, проделанной в парке.

Было сообщено, что в новом парке, разбитом на неиспользуемой территории на улице Гасана Сеидбейли, проведены работы по озеленению, проложены пешеходные дорожки длиной 1200 метров, созданы все условия для содержательного отдыха и эффективного досуга жителей. В парке построены пешеходный мост протяженностью 147 метров над эстакадой, две террасы с видом на город, сооружен отвечающий современным стандартам фонтан, на территории созданы объект общественного питания, санитарный узел и административное здание. С учетом рельефа территории построена подпорная стена для предотвращения оползней. Кроме того, на территории установлены современные спортивные и детские развлекательные сооружения. Зеленая зона парка площадью 4 гектара покрыта газоном, высажено более 50 тысяч различных видов деревьев, кустов и цветов.

Президент Ильхам Алиев полюбовался из нового парка панорамой столицы.

Отметим, что масштаб работы, проводимой для превращения Баку в один из самых красивых городов мира в соответствии с определенной Президентом Ильхамом Алиевым стратегией развития Азербайджана, с каждым годом растет. За последние годы для удобства жителей столицы и гостей нашего города реализовано много проектов современной социальной инфраструктуры, созданы новые парки и аллеи, уголки отдыха. Одним из них является парк "Чемберекенд", разбитый по инициативе главы государства в Сабаильском районе столицы. Проделанная здесь работа является неотъемлемой частью реализуемой в стране стратегии социально-экономического развития и служит дальнейшему благоустройству нашей столицы.

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Версия на английском языке ФотоPresident Ilham Aliyev views conditions created in newly-built Chambarakand park in Baku
Версия на азербайджанском языке ФотоPrezident İlham Əliyev Bakıda yeni salınmış “Çəmbərəkənd” parkında yaradılan şəraitlə tanış olub

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