Президент Ильхам Алиев наградил группу военнослужащих Внутренних войск МВД

Президент Ильхам Алиев наградил группу военнослужащих Внутренних войск МВД

Награждены за отличие при выполнении служебных обязанностей и заданий

https://static.report.az/photo/6f721945-2f70-3f4e-8c33-3ded478cd617.jpg https://static.report.az/photo/6f721945-2f70-3f4e-8c33-3ded478cd617.jpg Ильхам Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы военнослужащих Внутренних войск Министерства внутренних дел. Как сообщает Report, согласно распоряжению, за отличие при выполнении служебных обязанностей и заданий, поставленных перед воинской частью, наградить следующих военнослужащих Внутренних войск Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики: Медалью "За Отчизну" Аббасова Вургуна Ариф оглу – полковника Джебраилова Ровшана Ата оглу – полковника Медалью "За отвагу" Мамедова Ильгара Айдын оглу – генерал-майора Исмайлова Алима Шукюр оглу – полковника Мамедова Сахиба Кямаледдин оглу – полковника Медалью "За военные заслуги" Бабаева Эльдара Мухтар оглу – полковника-лейтенанта Исмайлова Эйваза Авез оглу – полковника-лейтенанта Магеррамова Заура Барат оглу – полковника-лейтенанта Мамедова Вугара Тахмаз оглу – полковника-лейтенанта Алекберова Рашада Рафиг оглу – майора Тагиева Арзумана Надир оглу – капитана Гурбанова Эльчина Яшар оглу – старшего лейтенанта. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

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