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Президент Ильхам Алиев наградил группу военнослужащих Внутренних войск МВД

Президент Ильхам Алиев наградил группу военнослужащих Внутренних войск МВД Награждены за отличие при выполнении служебных обязанностей и заданий
Внутренняя политика
12 марта 2021 г. 13:09
Президент Ильхам Алиев наградил группу военнослужащих Внутренних войск МВД
Ильхам Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы военнослужащих Внутренних войск Министерства внутренних дел.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, за отличие при выполнении служебных обязанностей и заданий, поставленных перед воинской частью, наградить следующих военнослужащих Внутренних войск Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики:

Медалью "За Отчизну"

Аббасова Вургуна Ариф оглу – полковника

Джебраилова Ровшана Ата оглу – полковника

Медалью "За отвагу"

Мамедова Ильгара Айдын оглу – генерал-майора

Исмайлова Алима Шукюр оглу – полковника

Мамедова Сахиба Кямаледдин оглу – полковника

Медалью "За военные заслуги"

Бабаева Эльдара Мухтар оглу – полковника-лейтенанта

Исмайлова Эйваза Авез оглу – полковника-лейтенанта

Магеррамова Заура Барат оглу – полковника-лейтенанта

Мамедова Вугара Тахмаз оглу – полковника-лейтенанта

Алекберова Рашада Рафиг оглу – майора

Тагиева Арзумана Надир оглу – капитана

Гурбанова Эльчина Яшар оглу – старшего лейтенанта.

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Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev Daxili Qoşunların hərbi qulluqçularını təltif edib - SİYAHI

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