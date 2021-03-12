Президент Ильхам Алиев наградил группу военнослужащих Внутренних войск МВД

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы военнослужащих Внутренних войск Министерства внутренних дел.
Как сообщает Report, согласно распоряжению, за отличие при выполнении служебных обязанностей и заданий, поставленных перед воинской частью, наградить следующих военнослужащих Внутренних войск Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики:
Медалью "За Отчизну"
Аббасова Вургуна Ариф оглу – полковника
Джебраилова Ровшана Ата оглу – полковника
Медалью "За отвагу"
Мамедова Ильгара Айдын оглу – генерал-майора
Исмайлова Алима Шукюр оглу – полковника
Мамедова Сахиба Кямаледдин оглу – полковника
Медалью "За военные заслуги"
Бабаева Эльдара Мухтар оглу – полковника-лейтенанта
Исмайлова Эйваза Авез оглу – полковника-лейтенанта
Магеррамова Заура Барат оглу – полковника-лейтенанта
Мамедова Вугара Тахмаз оглу – полковника-лейтенанта
Алекберова Рашада Рафиг оглу – майора
Тагиева Арзумана Надир оглу – капитана
Гурбанова Эльчина Яшар оглу – старшего лейтенанта.