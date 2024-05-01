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Президент Ильхам Алиев: На протяжении веков Азербайджан был местом слияния культур

Президент Ильхам Алиев: На протяжении веков Азербайджан был местом слияния культур Азербайджан на протяжении веков был местом слияния культур. Наше географическое расположение между Востоком и Западом сделали эту тенденцию возможной.
Внутренняя политика
1 мая 2024 г. 10:29
Президент Ильхам Алиев: На протяжении веков Азербайджан был местом слияния культур

Азербайджан на протяжении веков был местом слияния культур. Наше географическое расположение между Востоком и Западом сделали эту тенденцию возможной.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в выступлении на церемонии открытия VI Всемирного форума по межкультурному диалогу "Диалог ради мира и глобальной безопасности", начавшего работу 1 мая в Баку.

Глава государства отметил, что многокультурное и этнически разнообразное азербайджанское общество на протяжении веков сохранило важные ценности - толерантность, взаимное уважение, дружбу и партнерство.

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Версия на английском языке President: Azerbaijan has been crossroads of cultures for centuries
Версия на азербайджанском языке Prezident: Azərbaycan əsrlər boyu mədəniyyətlərin qovuşduğu məkan olub

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