​Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии нового поселка, построенного в Гяндже для вынужденных переселенцев

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ 14 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии нового поселка, построенного на территории города Гянджа для 600 семей вынужденных переселенцев.

Как передает Report, заместитель премьер-министра, председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Али Гасанов проинформировал Президента Ильхама Алиева о новом поселке.

Этот поселок был построен на основании утвержденных Распоряжением от 2007 года Дополнений к "Государственной программе по улучшению условий жизни и повышению занятости беженцев и вынужденных переселенцев", которая, в свою очередь, была утверждена Распоряжением Президента от 2004 года.

Поселок располагается на территории Кяпазского района города Гянджа. В поселке, занимающем территорию в 60 гектаров, построены 600 домов, административное здание, медицинский пункт, общинный центр, здание почты. В этом поселке будут жить вынужденные переселенцы из Кяльбаджарского района и Ходжалы, временно размещенные на различных территориях страны, в том числе в городе Гянджа и поселке Аджикенд.

Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в детском саду на 50 мест. Отмечалось, что в детском саду имеются все возможности для обучения и воспитания детей.

Глава государства также побывал в полной средней школе села Косалар Ходжалинского района. В фойе здания школы на 440 ученических мест установлен бюст великого лидера Гейдара Алиева. Здесь создан фотостенд, рассказывающий о встречах общенационального лидера Гейдара Алиева и Президента Ильхама Алиева с семьями беженцев и вынужденных переселенцев, о работе по решению их проблем.

В школе имеются всевозможные условия для того, чтобы учащиеся получали образование на самом высоком уровне. Классные комнаты учебного заведения оснащены всем необходимым инвентарем и наглядными пособиями. Спортивный зал также оснащен всем необходимым оборудованием.

Также проделана всесторонняя работа, связанная с обеспечением поселка электроэнергией, питьевой водой и газом. Расширены имеющиеся здесь подстанции, установлены укомплектованные трансформаторные подстанции, проложен водопровод протяженностью более 30 километров, построено здание насосной станции. В поселке проложены газовые линии протяженностью почти 25 километров и установлены 6 газорегулирующих пунктов. Здесь создана современная дорожно-уличная инфраструктура.

Президент Ильхам Алиев также ознакомился с условиями, созданными в квартирах в новом поселке. Здесь имеются 60 однокомнатных, 255 двухкомнатных, 230 трехкомнатных и 55 четырехкомнатных квартир.

Глава государства выразил удовлетворенность условиями, созданными в новом поселке для вынужденных переселенцев.