Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии административного здания Федерации бокса Азербайджана и "Qafqaz Baku Sport Hotel"

Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ 5 июня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева приняли участие в открытии административного здания Федерации бокса Азербайджана и "Qafqaz Baku Sport Hotel".

Как отмечает Report, вначале глава государства разрезал ленту в знак символического открытия административного здания федерации.

Президент Азербайджана и его супруга ознакомились с созданным здесь музеем.

Глава государства и его супруга встретились с официальными лицами федерации, боксерами, которые представят Азербайджан на первых Европейских играх.

Затем было сделано фото на память.

Далее глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие "Qafqaz Baku Sport Hotel".

Президент Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева ознакомились с созданными в отеле условиями.