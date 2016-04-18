Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии второго депо ООО "BakuBus"

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии второго депо Общества с ограниченной ответственностью "BakuBus".

Как сообщает Report, глава государства был проинформирован о созданных здесь условиях.

В депо, расположенном вблизи станции "Кероглу" Бакинского метрополитена, возможна одновременная парковка 300 автобусов.

Президент Ильхам Алиев разрезал ленту в знак открытия депо и ознакомился с условиями, созданными в административном здании.

В фойе здания установлен бюст великого лидера Гейдара Алиева. В депо созданы все условия для нормальной деятельности работников.

Генеральный директор Бакинского транспортного агентства при Кабинете министров Вюсал Керимли проинформировал президента Ильхама Алиева о десятимесячной деятельности ООО "BakuBus".

Согласно Указу президента Ильхама Алиева о дополнительных мерах с целью проведения в Баку реформ в области транспорта, а также координации работ по дорожно-транспортному комплексу в связи с первыми Европейскими играми, в соответствии с сегодняшним обликом столицы, осуществлены важные меры по развитию транспортной системы и инфраструктуры города, организации услуг по пассажироперевозкам на уровне современных требований. Именно в результате этих мер, на основании постановления Кабинета Министров от 3 апреля 2014 года, было создано ООО "BakuBus". В настоящее время по городу Баку оказывают населению услуги 170 автобусов компании в целом по 7 маршрутным линиям. За семь месяцев было перевезено около 24 миллионов пассажиров. С началом деятельности депо ООО "BakuBus" будет создано около 1500 рабочих мест. В настоящее же время в структуре по различным направлениям открылись до 750 рабочих мест. Пассажиры автобусов "BakuBus" и сотрудники ООО застрахованы на случай аварий. Посредством созданной системы любой человек, зайдя на сайт ООО "BakuBus", может изучить маршрутную линию автобусов и отслеживать их в режиме онлайн.

Зал заседаний и другие комнаты в административном здании депо оснащены необходимым оборудованием. Здесь функционируют отделы информационных технологий и организации электронных услуг, управления человеческими ресурсами, планирования маршрутных линий, внутреннего контроля и др. В здании создана также современная столовая для работников.

Президент Ильхам Алиев осмотрел автобусы, которые в будущем предусматривает закупить ООО "BakuBus".

Все автобусы отличаются удобством и безопасностью. С целью сведения к минимуму ущерба, который может быть нанесен безопасности пассажиров и окружающей среде, предпочтение было отдано автобусам с мотором STQ. ООО "BakuBus" и в будущем нацелено осуществлять деятельность в области пассажироперевозок на уровне современных стандартов. С этой целью реализуются важные проекты по обновлению и модернизации автобусного парка.

Было сообщено, что ООО "BakuBus" впервые сдало в эксплуатацию аэропортовскую экспресс-линию. 5 автобусов, отличающихся современностью и комфортабельностью, непрерывно перевозят пассажиров от станции метро "28 Мая" до Международного аэропорта Гейдар Алиев и в обратном направлении. Вместимость автобусов составляет 48 пассажиров.

В настоящее время в различных местах столицы, на автобусных стоянках установлены платежные аппараты "Bakıkart". Кроме того, в систему "Bakıkart" интегрированы также аппараты "MilliÖn". Посредством этих аппаратов жители могут получить "Bakıkart", а также увеличить баланс карты.

Глава государства был проинформирован о том, что общая территория второго депо ООО "BakuBus" составляет 8 гектаров. Наряду с административным зданием, на территории построены также подсобные здания, в том числе водительский, медицинский и ремонтный центры, пункты для мойки автобусов и ночлега работников ночной смены.

Второе депо ООО "BakuBus" создано с целью закрепления положительных результатов, достигнутых в пассажироперевозках в период роста плотности населения и интенсивности движения. В пункте автомойки, общая площадь которого составляет 650 квадратных метров, можно мыть одновременно 3 автобуса. Одно из преимуществ пункта, оснащенного современным моющим оборудованием, заключается в том, что 85 процентов использованной воды очищается и используется повторно. После мойки в автобусах проводится внутренняя дезинфекционная работа.

Центр технического ремонта в депо также обустроен на современном уровне. В центре, созданном для технического осмотра автобусов и оказания ремонтных услуг, установлено различное оборудование, произведенное в Германии и других ведущих странах. Здесь одновременно можно обслуживать 10 автобусов.

Депо имеет также пункт пропуска и медицинского контроля. Здесь перед выходом водителей на линию проводится процесс медицинского обследования и необходимого документирования. После того, как депо полностью приступит к деятельности, планируется открыть до 1500 дополнительных рабочих мест. На территории проложены каналы для использования дождевой воды, установлены подземные чаны, проведена широкая работы по благоустройству и озеленению.

Ознакомившись с созданными условиями, президент Ильхам Алиев пожелал коллективу успехов.