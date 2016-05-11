Президент Ильхам Алиев принял министра экономических дел Королевства Нидерландов

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ 11 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром экономических дел Королевства Нидерландов Хенком Кампом.

Как сообщает Report, министр экономических дел Королевства Нидерландов Хенк Камп с удовлетворением отметил, что проводимая в нашей стране и столице созидательная работа, современные здания, создающие единство с образцами исторической архитектуры, произвели на него большое впечатление. Хенк Камп подчеркнул, что уровень связей между нашими странами вызывает одобрение. Он высоко оценил созданные в Азербайджане условия для нидерландских компаний.

Глава государства отметил успешное развитие связей между Азербайджаном и Нидерландами в политической, экономической и других сферах, констатировал, что в нашей стране созданы все условия для эффективной работы иностранных, в том числе нидерландских компаний. Подчеркнув, что в нашей столице охраняются уникальные архитектурные памятники, президент Ильхам Алиев сообщил, что место исторического здания на улице Физули сменила нидерландская компания.

На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества в области сельского хозяйства, экологии, альтернативной энергии.