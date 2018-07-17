Президент Ильхам Алиев подписал закон в связи с изменением срока выдачи удостоверений личности нового поколения

Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в некоторые законы в связи со сроками внедрения удостоверения личности нового поколения гражданина Азербайджанской Республики .

Как сообщает Report, выдача удостоверений личности нового поколения начнется с 1 сентября этого года.

Ранее выдача удостоверений личности планировалась с 1 января 2019 года.

Отметим, что удостоверения личности нового поколения будут превосходить нынешние с точки зрения безопасности. В этих удостоверениях будет иметься электронный носитель (чип), объединяющий в себе информацию о регистрации гражданина по месту жительства, семейном положении, а также биометрическое фото и другие индивидуальные показатели владельца удостоверения личности.