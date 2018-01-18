Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о 100-летии геноцида азербайджанцев 1918 года.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях более полного доведения до республиканской и мировой общественности правды об общечеловеческих преступлениях, совершенных армянско-большевистскими вооруженными отрядами против азербайджанцев 100 лет назад, Администрации президента Азербайджанской Республики поручено обеспечить подготовку и осуществление плана мероприятий, посвященных столетней годовщине геноцида азербайджанцев 1918 года, рекомендовать Милли Меджлису Азербайджанской Республики провести специальное заседание, связанное со 100-летием геноцида.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить другие вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

В распоряжении отмечается, что на различных этапах истории армянские националисты в целях реализации мифической идеи "Великой Армении" осуществляли против наших соотечественников этнические чистки, депортации и геноциды. Одной из самых чудовищных трагедий, учиненных против азербайджанского народа, являются массовые расправы, совершенные с особой жестокостью 100 лет назад – в марте-апреле 1918 года дашнакско-большевистскими вооруженными отрядами, действовавшими под мандатом Бакинского Совета. В те дни в городе Баку, а также в других городах и уездах, входивших в Бакинскую губернию, десятки тысяч мирных жителей были убиты именно из-за их этнической и религиозной принадлежности, были разрушены населенные пункты, стерты с лица земли памятники культуры, мечети и кладбища. Впоследствии еще более озверевшие армянские националисты продолжили нечеловеческие деяния, учинили массовые расправы, грабежи и этнические чистки в Карабахе, Зангезуре, Нахчыване, Ширване, Иреване и других регионах.

Для расследования совершенных армянами тяжких преступлений правительство Азербайджанской Демократической Республики создало Чрезвычайную следственную комиссию, приняло ряд мер для сохранения в памяти народа и доведения до мировой общественности выявленных комиссией реалий. Однако после падения Демократической Республики данный процесс был приостановлен, предотвращены полное расследование произошедших событий и дача ему соответствующей политико-правовой оценки. Лишь 80 лет спустя – 26 марта 1998 года в указе президента Азербайджанской Республики "О геноциде азербайджанцев", подписанном общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, этим чудовищным событиям была дана политическая оценка и 31 марта объявлено "Днем геноцида азербайджанцев".

Благодаря проведенным в течение последних 20 лет исследованиям было собрано большое количество новых фактов и документов, в городе Губа обнаружено массовое захоронение. Выявленные исторические факты доказали, что география кровавых акций, осуществленных армянскими националистами в марте-апреле 1918 года и на последующих этапах, является более обширной, а число жертв трагедии многократно больше.