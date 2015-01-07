​Президент Ильхам Алиев подписал некролог по случаю кончины Захида Гаралова

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев и группа представителей общественности подписали некролог по случаю кончины общественного деятеля Захида Гаралова. Как сообщает Report, в некрологе говорится:

"Азербайджанскую общественность постигла тяжелая утрата. 7 января 2015 года на 81-м году жизни скончался известный общественный деятель и педагог, председатель Сабаильской районной организации партии "Ени Азербайджан", заслуженный учитель, доктор педагогических наук, профессор Захид Ибрагим оглу Гаралов.

Захид Гаралов родился 10 июля 1934 года в селе Ормешан в Дманисском районе Грузии. После окончания средней школы он в 1952-1956 годах получил высшее образование на физико-математическом факультете Азербайджанского государственного педагогического института.

Начав трудовую деятельность в 1956 году в качестве директора средней школы в селе Ормешан в Дманисском районе Грузии, Захид Гаралов в 1959-1961 годах был первым секретарем Дманисского районного комитета комсомола. В 1961-1964 годах он учился в очной аспирантуре Азербайджанского государственного педагогического института. В 1964-1976 годах Захид Гаралов занимал должности младшего научного сотрудника, старшего научного сотрудника, заведующего отделом и заместителя директора по научной части в Азербайджанском научно-исследовательском институте педагогических наук, а в 1976-1984 годах – должность директора этого института. В 1984-1987 годах он был заместителем министра просвещения Азербайджанской Республики. С 1987 года по 1995 год Захид Гаралов вновь занимал должность директора Азербайджанского научно-исследовательского института педагогических наук.

Будучи активным участником общественно-политической жизни республики, Захид Гаралов в 1995-2005 годах избирался депутатом Милли Меджлиса Азербайджанской Республики двух созывов. Независимо от занимаемой должности, он достойно выполнял всю возложенную на него работу, отличаясь высокими организаторскими способностями в своих сферах, постоянно оправдывал оказанное ему доверие.

В 1967 году Захид Гаралов защитил кандидатскую, а в 1994 году – докторскую диссертации, в том же году получил научное звание профессора.

Достойны одобрения заслуги Захида Гаралова в развитии педагогики в Азербайджане. Он был известен как автор солидных исследований по проблемам организации образования, обучения и воспитания школьников. Было издано более 200 научных статей и свыше 60 монографий, учебников и учебных пособий.

Захиду Гаралову принадлежит огромный труд в подготовке научных кадров в области педагогики в республике. Под его руководством защитили диссертации десятки исследователей. Выступления ученого на различных научных симпозиумах и конференциях в нашей стране и за ее пределами, посвященных актуальным проблемам педагогики, были высоко оценены специалистами.

Захид Гаралов, занимавший на протяжении всей своей жизни подлинно гражданскую позицию, в отношении к происходившим в начале 1990-х годов в стране сложным политическим процессам проявил приверженность национальным интересам, продемонстрировал высокую объективность.

Научная и общественная деятельность Захида Гаралова получила достойную оценку. Он был награжден рядом орденов и медалей, в том числе высшими наградами независимой Азербайджанской Республики – орденами "Шохрат" и "Шараф".

Память об известном общественном деятеле, умелом работнике просвещения и добром человеке Захиде Ибрагим оглу Гаралове будет всегда жить в сердцах знавших его людей.

Аллах рехмет элясин!"

Некролог подписали Ильхам Алиев, Артур Раси-заде, Огтай Асадов, Рамиз Мехтиев, Мехрибан Алиева, Эльчин Эфендиев, Али Гасанов, Али Ахмедов, Акиф Ализаде, Гаджибала Абуталыбов, Фатма Абдуллазаде, Микаил Джаббаров, Яхъя Керимов, Аждар Агаев.