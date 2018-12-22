Президент Ильхам Алиев наградил Рамиля Усубова орденом "Шохрат"

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Рамиля Усубова орденом "Шохрат".

Как сообщает Report, согласно распоряжению, за многолетнюю плодотворную деятельность в правоохранительных органах Азербайджанской Республики Рамиль Идрис оглу Усубов награжден орденом "Шохрат".

Напомним, что указом президента Азербайджана в 1994 году он был назначен министром внутренних дел страны.

Сегодня Р.Усубову исполнилось 70 лет.