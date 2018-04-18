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    Президент Ильхам Алиев: Мы и впредь приложим усилия для демократического развития

    Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ "Мы и впредь приложим наши усилия для демократического развития".

    Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил на церемонии инаугурации 18 апреля.

    "Это направление займет важное место в нашей дальнейшей деятельности. В течение этих 15 лет Азербайджан успешно развивался. Азербайджанский народ продемонстрировал единство. Для нашей дальнейшей деятельности национальная идеология играет ключевую роль. Идеология азербайджанства в стране полностью утвердилась. Азербайджанский народ объединяется вокруг единой национальной идеи, и наша страна успешно развивается", - подчеркнул глава государства.

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