Президент: Идеологическая работа должна строиться на современном уровне
Внутренняя политика
- 02 октября, 2026
- 11:38
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Пришло время для правильной организации идеологической работы, отказа от шаблонов и мероприятий формального характера. То есть идеологическая работа должна строиться на новом, современном уровне.
Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев, выступая на VIII съезде Партии "Ени Азербайджан".
"Наше преимущество заключается в том, что, в отличие от некоторых стран, нам не нужно создавать мифы", – добавил глава государства.
Azərbaycan Prezidenti: Müasir ideoloji işlər aparılmalıdır
President of Azerbaijan: Modern ideological work must be conducted
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