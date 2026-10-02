Azərbaycan Prezidenti: Müasir ideoloji işlər aparılmalıdır
Daxili siyasət
- 02 oktyabr, 2026
- 11:19
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Düzgün ideoloji işin qurulması, şablonlardan əl çəkmək, hansısa formal xarakter daşıyan tədbirlərdən əl çəkmək vaxtı gəlib çatıb. Yəni yeni, müasir ideoloji işlər aparılmalıdır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyev Yeni Azərbaycan Partiyasının (YAP) VIII Qurultayında çıxışı zamanı bildirib.
"Bizim üstünlüyümüz ondan ibarətdir ki, bəzi ölkələrdən fərqli olaraq bizə əfsanə yaratmaq lazım deyil", - deyə dövlət başçısı əlavə edib.
Президент: Идеологическая работа должна строиться на современном уровне
President of Azerbaijan: Modern ideological work must be conducted
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