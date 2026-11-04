İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Azərbaycan iqtisadiyyatında 2027–2030-cu illərdə orta illik 3,3 % artım planlaşdırılır

    Maliyyə
    • 04 noyabr, 2026
    • 13:49
    Azərbaycan iqtisadiyyatında 2027–2030-cu illərdə orta illik 3,3 % artım planlaşdırılır

    Gələn il Azərbaycanda turizm və informasiya-kommunikasiya sahələrində əhəmiyyətli artım proqnozlaşdırılır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu İqtisadiyyat Nazirliyinin Aparat rəhbəri Elvin Camalov Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin bu gün baş tutan iclasında 2027-ci ilin büdcə zərfinin müzakirəsi zamanı bildirib.

    Onun sözlərinə görə, cari ildə ümumi daxili məhsulun (ÜDM) təqribən 1,7 % artması ehtimal olunur.

    "2027-ci ildə iqtisadi artımın 2,7 %-ə çatacağı, 2027–2030-cu illər ərzində isə orta illik artım tempinin 3,3 % səviyyəsində olacağı proqnozlaşdırılır. Qeyri-neft-qaz sahəsində orta illik artımın 4,4 % həcmində reallaşacağı nəzərdə tutulur. Neft-qaz sektorunda isə 2027-ci ildə 1,8 %, ortamüddətli perspektivdə isə hər il orta hesabla 0,4 % azalma gözlənilir.

    İqtisadi inkişafın başlıca hərəkətverici qüvvələri qeyri-neft-qaz sektoru, informasiya və kommunikasiya, turizm və nəqliyyat sahələri olacaq. Ortamüddətli dövrdə qeyri-neft-qaz sənayesində orta illik artımın 7 %-i keçəcəyi, informasiya və rabitə sektorunda 11 %-dən çox olacağı, turizm sahəsində 8 %-i aşacağı, nəqliyyatda təxminən 5 %, kənd təsərrüfatında isə 2,8 % səviyyəsində qalacağı proqnozlaşdırılır", - E. Camalov vurğulayıb.

    Elvin Camalov 2027-ci ilin dövlət büdcəsi Ümumi daxili məhsul (ÜDM)
    Azerbaijan projects average annual GDP growth of 3.3% through 2030
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