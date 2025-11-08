Президент и первая леди посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева
Внутренняя политика
- 08 ноября, 2025
- 12:05
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева по случаю пятой годовщины Победы в Отечественной войне посетили на Аллее почетного захоронения могилу общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева.
Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев возложил венок к могиле великого лидера, почтил его память.
Затем первая леди Мехрибан Алиева почтила память общенационального лидера.
Глава государства и первая леди также почтили память спутницы жизни великого лидера, выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой, возложили цветы к ее могиле.
Была также почтена память известного государственного деятеля Азиза Алиева и профессора Тамерлана Алиева.
