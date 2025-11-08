Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Президент и первая леди посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева

    Внутренняя политика
    • 08 ноября, 2025
    • 12:05
    Президент и первая леди посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева по случаю пятой годовщины Победы в Отечественной войне посетили на Аллее почетного захоронения могилу общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева.

    Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев возложил венок к могиле великого лидера, почтил его память.

    Затем первая леди Мехрибан Алиева почтила память общенационального лидера.

    Глава государства и первая леди также почтили память спутницы жизни великого лидера, выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой, возложили цветы к ее могиле.

    Была также почтена память известного государственного деятеля Азиза Алиева и профессора Тамерлана Алиева.

    Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Ulu Öndər Heydər Əliyevin məzarını ziyarət ediblər
    President Ilham Aliyev and First Lady Mehriban Aliyeva visit tomb of National Leader Heydar Aliyev

