Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Ulu Öndər Heydər Əliyevin məzarını ziyarət ediblər
Daxili siyasət
- 08 noyabr, 2025
- 12:03
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Vətən müharibəsində Qələbənin beşinci ildönümü münasibətilə Fəxri xiyabanda Ümummilli Lider Heydər Əliyevin məzarını ziyarət ediblər.
"Report" xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev Ulu Öndərin məzarı önünə əklil qoyaraq xatirəsini ehtiramla anıb.
Sonra birinci xanım Mehriban Əliyeva Ümummilli Liderin xatirəsini yad edib.
Dövlət başçısı və birinci xanım Ulu Öndər Heydər Əliyevin ömür-gün yoldaşı, görkəmli oftalmoloq-alim, akademik Zərifə xanım Əliyevanın xatirəsini ehtiramla anaraq məzarı üzərinə gül dəstələri qoyublar.
Tanınmış dövlət xadimi Əziz Əliyevin və professor Tamerlan Əliyevin də xatirələri yad olunub.
Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Ulu Öndər Heydər Əliyevin məzarını ziyarət ediblər
Son xəbərlər
12:53
Aydın Kərimov: Şuşada yaxın 2 ay ərzində 3-cü yaşayış kompleksinin inşasına başlanılacaqDaxili siyasət
12:52
Video
Hikmət Hacıyev hərbi paradla bağlı paylaşım edibDaxili siyasət
12:48
ABŞ aeroportlarında 900-dən çox reys ləğv edilibDigər ölkələr
12:41
Foto
Şuşa sakinlərinin əl işlərindən ibarət sərgi təşkil olunubMədəniyyət
12:40
NATO Qafqaz və Mərkəzi Asiya üzrə xüsusi nümayəndə vəzifəsinə namizəd seçimini davam etdirir - EKSKLÜZİVRegion
12:38
Foto
Cəbrayıl şəhərində Zəfər Günü qeyd olunubDaxili siyasət
12:36
Foto
BƏƏ Baş nazirinin müavini Azərbaycana gəlibXarici siyasət
12:28
ABŞ Macarıstanı sanksiyalardan müvəqqəti azad edibDigər ölkələr
12:25