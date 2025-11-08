İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30 Hərbi parad
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30 Hərbi parad

    Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Ulu Öndər Heydər Əliyevin məzarını ziyarət ediblər

    Daxili siyasət
    • 08 noyabr, 2025
    • 12:03
    Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Ulu Öndər Heydər Əliyevin məzarını ziyarət ediblər

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Vətən müharibəsində Qələbənin beşinci ildönümü münasibətilə Fəxri xiyabanda Ümummilli Lider Heydər Əliyevin məzarını ziyarət ediblər.

    "Report" xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev Ulu Öndərin məzarı önünə əklil qoyaraq xatirəsini ehtiramla anıb.

    Sonra birinci xanım Mehriban Əliyeva Ümummilli Liderin xatirəsini yad edib.

    Dövlət başçısı və birinci xanım Ulu Öndər Heydər Əliyevin ömür-gün yoldaşı, görkəmli oftalmoloq-alim, akademik Zərifə xanım Əliyevanın xatirəsini ehtiramla anaraq məzarı üzərinə gül dəstələri qoyublar.

    Tanınmış dövlət xadimi Əziz Əliyevin və professor Tamerlan Əliyevin də xatirələri yad olunub.

    Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Ulu Öndər Heydər Əliyevin məzarını ziyarət ediblər

    İlham Əliyev Mehriban Əliyeva Fəxri xiyaban Ümummilli Lider Heydər Əliyev
    Foto
    Video
    Президент и первая леди посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева
    Foto
    Video
    President Ilham Aliyev and First Lady Mehriban Aliyeva visit tomb of National Leader Heydar Aliyev

    Son xəbərlər

    12:53

    Aydın Kərimov: Şuşada yaxın 2 ay ərzində 3-cü yaşayış kompleksinin inşasına başlanılacaq

    Daxili siyasət
    12:52
    Video

    Hikmət Hacıyev hərbi paradla bağlı paylaşım edib

    Daxili siyasət
    12:48

    ABŞ aeroportlarında 900-dən çox reys ləğv edilib

    Digər ölkələr
    12:41
    Foto

    Şuşa sakinlərinin əl işlərindən ibarət sərgi təşkil olunub

    Mədəniyyət
    12:40

    NATO Qafqaz və Mərkəzi Asiya üzrə xüsusi nümayəndə vəzifəsinə namizəd seçimini davam etdirir - EKSKLÜZİV

    Region
    12:38
    Foto

    Cəbrayıl şəhərində Zəfər Günü qeyd olunub

    Daxili siyasət
    12:36
    Foto

    BƏƏ Baş nazirinin müavini Azərbaycana gəlib

    Xarici siyasət
    12:28

    ABŞ Macarıstanı sanksiyalardan müvəqqəti azad edib

    Digər ölkələr
    12:25

    Övladları ilə paradı izləməyə gələn ata: Fəxr hissi keçirirəm

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti