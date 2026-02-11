Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Президент: Государственные услуги должны оказываться через единую платформу mygov

    Внутренняя политика
    • 11 февраля, 2026
    • 17:30
    Президент: Государственные услуги должны оказываться через единую платформу mygov

    Государственные услуги должны оказываться через единую платформу mygov, то есть из единого центра.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев на совещании, посвященном единому плану действий под названием "Новая цифровая архитектура Азербайджана".

    Глава государства отметил, что об этом должны знать все – как государственные органы, так и граждане.

    "Это обеспечит значительные преимущества и для граждан. Все необходимые гражданам услуги должны оказываться из единого центра", - добавил он.

    İlham Əliyev: Vətəndaşa lazım olan bütün xidmətlər bir ünvandan göstərilməlidir
    President: Public services should be implemented through 'mygov'
