Президент: Государственные услуги должны оказываться через единую платформу mygov

Государственные услуги должны оказываться через единую платформу mygov, то есть из единого центра.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев на совещании, посвященном единому плану действий под названием "Новая цифровая архитектура Азербайджана".

Глава государства отметил, что об этом должны знать все – как государственные органы, так и граждане.

"Это обеспечит значительные преимущества и для граждан. Все необходимые гражданам услуги должны оказываться из единого центра", - добавил он.