    İlham Əliyev: Vətəndaşa lazım olan bütün xidmətlər bir ünvandan göstərilməlidir

    Daxili siyasət
    • 11 fevral, 2026
    • 17:27
    İlham Əliyev: Vətəndaşa lazım olan bütün xidmətlər bir ünvandan göstərilməlidir
    Vətəndaşa lazım olan bütün xidmətlər bir ünvandan göstərilməlidir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Prezident İlham Əliyev "Azərbaycanın yeni rəqəmsal arxitekturası" adlı vahid fəaliyyət planına həsr olunmuş müşavirədə deyib.

    Prezident bildirib ki, son illər ərzində müxtəlif dövlət qurumları - nazirliklər və digər dövlət qurumları tərəfindən müxtəlif platforma və tətbiqlər işlənib hazırlanıb:

    "Bu işin artıq koordinasiya şəklində aparılması üçün hesab edirəm ki, buna da ehtiyac olmayacaq və yaradılmış platforma və tətbiqlər tədricən ləğv edilməlidir, hansı müddət ərzində, onu indi mənə təkliflər təqdim ediləndə təklif edərsiniz. Dövlət xidmətləri "mygov" üzərindən həyata keçirilməlidir - yəni vahid mərkəzdən. Hər kəs bunu bilməlidir - həm dövlət qurumları, həm vətəndaşlar".

    İlham Əliyev qeyd edib ki, bu, vətəndaşlar üçün də çox böyük üstünlük təmin edəcək:

    "İndi buna nə qədər vaxt lazımdır, əlbəttə ki, bunu siz mənə bildirərsiniz. Eyni zamanda, bu gün mövcud olan platformaların üstünlükləri, əldə edilmiş təcrübə və bu platformaların işlənməsində iştirak etmiş şəxslər, kadrlar da ümumi işə cəlb edilməlidir. Yəni mən əldə edilmiş nəticələri qiymətləndirirəm, amma, eyni zamanda, bu gün vaxt gəlib çatıb ki, bu, vahid mərkəzdə birləşsin".

    İlham Əliyev Azərbaycanın yeni rəqəmsal arxitekturası vətəndaş dövlət xidmətləri
    Президент: Государственные услуги должны оказываться через единую платформу mygov
    President: Public services should be implemented through 'mygov'

