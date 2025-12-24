Президент: Если бы против Армении были введены санкции, то она прекратила бы оккупацию
Внутренняя политика
- 24 декабря, 2025
- 17:46
Сегодня в различных уголках мира происходят войны, столкновения, конфликты. Что незамедлительно делают международные организации или влиятельные страны? Вводят санкции. Конечно, санкции также имеют большое влияние.
Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев на встрече с переселившимися в город Агдам жителями.
"Особенно если бы против такой маленькой и небогатой, можно сказать, бедной страны, как Армения, были введены санкции, то она, конечно же, прекратила бы оккупацию. Однако санкции не только не были введены, а наоборот, некоторые бесплатно предоставляли им оружие, причем не на миллионы, а на миллиарды долларов", - отметил глава государства.
