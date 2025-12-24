İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Din Xadimlərinin II Forumu
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Din Xadimlərinin II Forumu

    Prezident: Ermənistana sanksiyalar tətbiq edilsəydi, əlbəttə, o, işğala son qoyardı

    Xarici siyasət
    • 24 dekabr, 2025
    • 17:41
    Prezident: Ermənistana sanksiyalar tətbiq edilsəydi, əlbəttə, o, işğala son qoyardı

    Bu gün dünyada müxtəlif yerlərdə müharibələr, toqquşmalar, münaqişələr baş alıb gedir. Ya beynəlxalq təşkilatlar, ya böyük nüfuzlu ölkələr dərhal nə edirlər? Sanksiyalar tətbiq edirlər. Əlbəttə ki, sanksiyaların da böyük təsiri var.

    "Report" xəbər verir ki, bu fikirləri Prezident İlham Əliyev Ağdam şəhərinə köçən sakinlərlə görüşündə səsləndirib.

    Dövlət başçısı qeyd edib: "Xüsusilə Ermənistan kimi kiçik və zəngin olmayan, demək olar ki, kasıb ölkəyə əgər sanksiyalar tətbiq edilsəydi, əlbəttə, Ermənistan işğala son qoyardı. Ancaq nəinki sanksiyalar tətbiq edilmədi, əksinə, onlara bəziləri pulsuz silahlar verirdi, özü də bir milyon dollarlıq yox, milyardlarla dollar dəyərində".

    İlham Əliyev Azərbaycan Ermənistan
    Президент: Если бы против Армении были введены санкции, то она прекратила бы оккупацию
    President: If sanctions had been imposed on Armenia, it would certainly have ended the occupation

    Son xəbərlər

    17:53

    Qarabağ Dirçəliş Fondunun Müşahidə Şurası növbəti ilin büdcəsini müzakirə edib

    Daxili siyasət
    17:51

    Küləkli hava şəraiti ilə bağlı gəmilərə xəbərdarlıq edilib

    İnfrastruktur
    17:43

    Azərbaycan Prezidenti: Son illərin tarixində ən böyük ədalətsizliklə biz üzləşmişdik

    Daxili siyasət
    17:43

    Erməni nazir: Azərbaycan benzininin ölkəmizdə daha ucuz qiymətə satılacağı müsbət məqamdır

    Region
    17:41

    Prezident: Ermənistana sanksiyalar tətbiq edilsəydi, əlbəttə, o, işğala son qoyardı

    Xarici siyasət
    17:39

    İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrının binası təmirdən sonra yenidən istifadəyə verilib

    Mədəniyyət
    17:30

    İlham Əliyev: Bu gün Ağdam rayonunda artıq həyat bərpa edilir

    Daxili siyasət
    17:25

    "Barselona" braziliyalı müdafiəçini transfer etmək istəyir

    Futbol
    17:25

    Dövlət başçısı: Şəhidlərimizi, Xocalı qurbanlarını, digər günahsız insanların həlak olmasını heç vaxt unuda bilmərik

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti