Президент Азербайджана выделил 2,7 млн. манатов на строительство автомобильной дороги в Агджабединском районе

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах в связи со строительством автомобильной дороги Хюсюлю-Кюрдляр-Шарафханлы-Мирзаагвердили Агджабединского района.

Как сообщает Report, согласно распоряжению главы государства, в целях продолжения строительства автомобильной дороги Хюсюлю-Кюрдляр-Шарафханлы-Мирзаагвердили Агджабединского района, соединяющей 17 населенных пунктов с населением двадцать три тысячи человек, из предусмотренных в распределении расходов на государственные капиталовложения государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2015 год средств на строительство и реконструкцию проселочных автомобильных дорог поручено выделить Исполнительной власти Агджабединского района 2,7 млн. манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить в установленном порядке финансирование в сумме, предусмотренной в данном распоряжении.

На Кабинет Министров Азербайджанской Республики возложено решить вопросы, вытекающие из данного распоряжения.