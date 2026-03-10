Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Президент Азербайджана утвердил переход на учет застрахованных по FIN-коду

    Внутренняя политика
    • 10 марта, 2026
    • 12:40
    Президент Азербайджана утвердил переход на учет застрахованных по FIN-коду

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил законодательные поправки, согласно которым отныне в стране ведение учета застрахованных лиц у страховщика будет осуществляться только по FIN-коду удостоверения личности.

    Как сообщает Report, глава государства утвердил соответствующие поправки в Трудовой кодекс, законы "Об индивидуальном учете в системе государственного социального страхования" и "О трудовых пенсиях".

    Согласно документу, работодателям больше не потребуется запрашивать у работников номер социального страхования при приеме на работу или выяснять его иными способами.

    Данная норма вступает в силу с 1 июля 2026 года.

    Ильхам Алиев FIN-код
    Azərbaycanda sığortaolunanların sığortaçıda uçotu yalnız FİN kodla aparılacaq
    President of Azerbaijan approves transition to registering insured persons using FIN codes
    Ты - Король

    Последние новости

    12:46

    Казначейские органы Азербайджана исполнили 147 тыс. платежных поручений за два месяца

    Финансы
    12:46

    Венгрия запретила экспорт нефти, бензина и дизтоплива

    Другие страны
    12:44

    СВР Армении: Зафиксированы случаи вмешательства сил за рубежом в избирательные процессы в стране

    В регионе
    12:43

    Кавелашвили и глава ПА ОБСЕ обсудили текущие политические процессы в Грузии

    В регионе
    12:40

    Президент Азербайджана утвердил переход на учет застрахованных по FIN-коду

    Внутренняя политика
    12:36

    Девлет Бахчалы: Турция - это не та страна, по которой кто угодно может запускать ракеты

    В регионе
    12:35

    Маттарелла на этой неделе проведет заседание Высшего совета обороны Италии

    Другие страны
    12:34

    Антимонопольное агентство проверяет деятельность ГААДА

    Бизнес
    12:31

    Швеция выделит $7,8 млн на поддержку женщин в Украине

    Другие страны
    Лента новостей