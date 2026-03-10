Президент Азербайджана утвердил переход на учет застрахованных по FIN-коду
Внутренняя политика
- 10 марта, 2026
- 12:40
Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил законодательные поправки, согласно которым отныне в стране ведение учета застрахованных лиц у страховщика будет осуществляться только по FIN-коду удостоверения личности.
Как сообщает Report, глава государства утвердил соответствующие поправки в Трудовой кодекс, законы "Об индивидуальном учете в системе государственного социального страхования" и "О трудовых пенсиях".
Согласно документу, работодателям больше не потребуется запрашивать у работников номер социального страхования при приеме на работу или выяснять его иными способами.
Данная норма вступает в силу с 1 июля 2026 года.
