İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Azərbaycanda sığortaolunanların sığortaçıda uçotu yalnız FİN kodla aparılacaq

    Daxili siyasət
    • 10 mart, 2026
    • 12:21
    Azərbaycanda sığortaolunanların sığortaçıda uçotu yalnız FİN kodla aparılacaq

    Azərbaycanda sığortaolunanların sığortaçıda uçotu yalnız FİN kodla aparılacaq.

    "Report" xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Əmək Məcəlləsinə, "Dövlət sosial sığorta sistemində fərdi uçot haqqında" və "Əmək pensiyaları haqqında" qanunlara dəyişikliyi imzalayıb.

    Belə ki, sığortaedənlər tərəfindən işə qəbul edilərkən sosial sığorta nömrəsi olan sığortaolunanlardan SSN-in tələb edilməsinə və ya başqa üsulla sosial sığorta nömrəsinin öyrənilməsinə ehtiyac qalmayacaq.

    Qanun iyulun 1-dən qüvvəyə minir.

    İlham Əliyev sığortaolunanlar sığortaçıda uçot FİN kod
    Президент Азербайджана утвердил переход на учет застрахованных по FIN-коду
    President of Azerbaijan approves transition to registering insured persons using FIN codes

    Son xəbərlər

    12:53

    Orta Dəhlizlə konteyner daşımaları 2029-cu ilə qədər 300 min TEU-ya qədər artırılacaq

    İnfrastruktur
    12:50

    Ermənistanın Xarici Kəşfiyyat Xidməti seçkilərə xarici müdaxilə barədə məlumat yayıb

    Region
    12:49

    Rəqabət orqanı Regional Su Meliorasiya Xidmətində araşdırma aparır

    Biznes
    12:49

    Lerikdə 20 kiloqram narkotik vasitə aşkarlanıb

    Hadisə
    12:40

    İsveç Ukraynada qadınların dəstəklənməsi üçün 7,8 milyon dollar vəsait ayırır

    Digər ölkələr
    12:37
    Foto

    Tanınmış güləşçilər Xırdalanda şagirdlərlə görüş keçirib

    Fərdi
    12:36

    Azərbaycanda 2 ayda vətəndaşlara geri qaytarılmış ƏDV-nin məbləği açıqlanıb

    Maliyyə
    12:33

    Ağsuda özünü dövlət qurumunun əməkdaşı kimi təqdim edərək dələduzluqda şübhəli bilinən qadın saxlanılıb

    Digər
    12:30

    Ötən ay Azərbaycanda beş aptekdə reseptsiz dərman satışı aşkarlanıb

    Sağlamlıq
    Bütün Xəbər Lenti