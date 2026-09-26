Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти
    Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти

    Президент Азербайджана посоветовал инвесторам не верить фейк-СМИ

    Внутренняя политика
    • 26 сентября, 2026
    • 09:43
    Президент Азербайджана посоветовал инвесторам не верить фейк-СМИ

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев посоветовал инвесторам не верить фейк-СМИ и самим составить мнение об Азербайджане - увидеть своими глазами и узнать, что жители думают о ее развитии.

    Как передает Report, об этом глава государства заявил, отвечая на соответствующий вопрос на II Азербайджанском международном инвестиционном форуме в Баку.

    По словам Алиева, одно из преимуществ подобных мероприятий заключается в возможности лично познакомиться со страной и услышать мнение людей, причем не только представителей бизнеса.

    "В эти дни они могут спросить любого человека, что он думает о стране, как она развивается, движется ли она в правильном направлении или нет, и самостоятельно составить свое мнение", - сказал президент.

    Ильхам Алиев II Азербайджанский международный инвестиционный форум (AIIF 2026)
    Azərbaycan Prezidenti investorlara saxta mediaya inanmamağı məsləhət görüb
    Ilham Aliyev advises investors to form own view of Azerbaijan
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