Президент Азербайджана посоветовал инвесторам не верить фейк-СМИ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев посоветовал инвесторам не верить фейк-СМИ и самим составить мнение об Азербайджане - увидеть своими глазами и узнать, что жители думают о ее развитии.

Как передает Report, об этом глава государства заявил, отвечая на соответствующий вопрос на II Азербайджанском международном инвестиционном форуме в Баку.

По словам Алиева, одно из преимуществ подобных мероприятий заключается в возможности лично познакомиться со страной и услышать мнение людей, причем не только представителей бизнеса.

"В эти дни они могут спросить любого человека, что он думает о стране, как она развивается, движется ли она в правильном направлении или нет, и самостоятельно составить свое мнение", - сказал президент.