Президент Азербайджана посоветовал инвесторам не верить фейк-СМИ
Внутренняя политика
- 26 сентября, 2026
- 09:43
Президент Азербайджана Ильхам Алиев посоветовал инвесторам не верить фейк-СМИ и самим составить мнение об Азербайджане - увидеть своими глазами и узнать, что жители думают о ее развитии.
Как передает Report, об этом глава государства заявил, отвечая на соответствующий вопрос на II Азербайджанском международном инвестиционном форуме в Баку.
По словам Алиева, одно из преимуществ подобных мероприятий заключается в возможности лично познакомиться со страной и услышать мнение людей, причем не только представителей бизнеса.
"В эти дни они могут спросить любого человека, что он думает о стране, как она развивается, движется ли она в правильном направлении или нет, и самостоятельно составить свое мнение", - сказал президент.
Azərbaycan Prezidenti investorlara saxta mediaya inanmamağı məsləhət görüb
Ilham Aliyev advises investors to form own view of Azerbaijan
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