İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Azərbaycan Prezidenti investorlara saxta mediaya inanmamağı məsləhət görüb

    Biznes
    • 26 sentyabr, 2026
    • 09:54
    Azərbaycan Prezidenti investorlara saxta mediaya inanmamağı məsləhət görüb

    İnvestorlar medianın yaydığı saxta xəbərlərə etibar etmədən Azərbaycan haqqında öz fikirlərini formalaşdırmalıdırlar.

    "Report" xəbər verir ki,bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev onun himayəsi altında Bakıda keçirilən II Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu çərçivəsində təşkil olunan "Parçalanmış dünyada etimadın bərpası: Cənubi Qafqaz qlobal bağlantı və investisiya sabitliyinin dayağı kimi" mövzusuna dair tədbirdə bildirib.

    Dövlət başçısı deyib ki, bu cür tədbirlərin üstünlüklərindən biri ölkə ilə şəxsən tanış olmaq və yalnız biznes nümayəndələrinin deyil, insanların da fikirlərini eşitmək imkanıdır.

    "Bu günlərdə onlar istənilən insandan ölkə haqqında nə düşündüyünü, onun necə inkişaf etdiyini, düzgün istiqamətdə gedib-getmədiyini soruşa və müstəqil şəkildə öz fikirlərini formalaşdıra bilərlər", - İlham Əliyev vurğulayıb.

    Azərbaycan Prezidenti investorlara saxta mediaya inanmamağı məsləhət görüb

    İlham Əliyev II Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu (AIIF 2026) Dezinformasiya ilə mübarizə
    Президент Азербайджана посоветовал инвесторам не верить фейк-СМИ
    Ilham Aliyev advises investors to form own view of Azerbaijan
    MiniBoss
    MiniBoss

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