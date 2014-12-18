​Президент Азербайджана подписал распоряжение о награждении ряда лиц

18 декабря, 2014 20:29

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении председателя Высшей аттестационной комиссии при президенте Азербайджанской Республики Арифа Мехтиева орденом "Шараф". Как сообщает Report, согласно распоряжению, Ариф Шафаят оглу Мехтиев удостоен ордена "Шараф" за плодотворную деятельность в общественно-политической жизни Азербайджанской Республики. За активное участие в общественно-политической жизни Азербайджанской Республики орденом "Шохрат" награжден Эльтон Арзуман оглу Мамедов.