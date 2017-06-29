Президент Азербайджана подписал распоряжение о награждении группы сотрудников МВД - СПИСОК

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы сотрудников министерства внутренних дел Азербайджанской Республики.
Как сообщает Report, согласно распоряжению, за отличие и особые заслуги в борьбе с преступностью, охране общественного порядка, обеспечении общественной безопасности во время массовых мероприятий международного значения награждаются следующие сотрудники министерства внутренних дел Азербайджанской Республики:
медалью "За Отчизну":
Абдыев Мугалиб Гасан оглу – полковник-лейтенант полиции
Джаббаров Джанполад Али оглу – полковник полиции
Джабраилов Руфат Агабек оглу – майор полиции
Ахмедов Тархан Гафар оглу – майор полиции
Алекберов Адиль Адалят оглу – полковник полиции
Алиев Эльнур Мамед оглу – майор полиции
Асадов Санан Шамиль оглу – полковник полиции
Асадов Эмин Юнис оглу – капитан полиции
Аскеров Назар Ханыш оглу – полковник полиции
Гасанов Махал Гурбан оглу – полковник полиции
Кязымов Эльшан Кямал оглу – полковник полиции
Гасымов Ришад Эльданиз оглу – полковник полиции
Гасымзаде Фарид Халыг оглу – полковник-лейтенант полиции
Гулиев Эльман Рамазан оглу – полковник-лейтенант полиции
Гулиев Теймур Гусейн оглу – полковник-лейтенант полиции
Мамедов Махмуд Мамед оглу – полковник полиции
Мамедов Надир Джамиль оглу – полковник полиции
Наджафгулиев Рафиг Ислам оглу – полковник-лейтенант полиции
Сафаров Эльяддин Мустафа оглу – полковник полиции
Ягубов Юсиф Расул оглу – полковник-лейтенант полиции
Захидов Хамза Багдад оглу – полковник-лейтенант полиции
Зейналов Анар Рашид оглу – майор полиции
медалью "За отвагу":
Баллаев Габиль Артель оглу – сержант полиции
Акберов Наиб Расим оглу – полковник полиции
Алиев Анар Мирхабиб оглу – майор полиции
Алиев Джейхун Васиф оглу – полковник-лейтенант полиции
Алиев Рахиб Муталлим оглу – майор полиции
Азимов Эльзамин Али оглу – майор полиции
Гасанов Эльнур Шамиль оглу – полковник полиции
Магеррамов Вугар Лятиф оглу – старший сержант полиции
Мамедов Хагани Сейфулла оглу – полковник полиции
Мамедов Эльнур Аскер оглу – майор полиции
Назаров Низами Аббас оглу – старший лейтенант полиции
Султанов Намиг Ариф оглу – сержант полиции
Зейналлы Фарид Алиса оглу – полковник-лейтенант полиции.
News DepartmentАвтор новости
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