Президент Азербайджана подписал распоряжение о награждении группы сотрудников МВД - СПИСОК

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы сотрудников министерства внутренних дел Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, за отличие и особые заслуги в борьбе с преступностью, охране общественного порядка, обеспечении общественной безопасности во время массовых мероприятий международного значения награждаются следующие сотрудники министерства внутренних дел Азербайджанской Республики:

медалью "За Отчизну":

Абдыев Мугалиб Гасан оглу – полковник-лейтенант полиции

Джаббаров Джанполад Али оглу – полковник полиции

Джабраилов Руфат Агабек оглу – майор полиции

Ахмедов Тархан Гафар оглу – майор полиции

Алекберов Адиль Адалят оглу – полковник полиции

Алиев Эльнур Мамед оглу – майор полиции

Асадов Санан Шамиль оглу – полковник полиции

Асадов Эмин Юнис оглу – капитан полиции

Аскеров Назар Ханыш оглу – полковник полиции

Гасанов Махал Гурбан оглу – полковник полиции

Кязымов Эльшан Кямал оглу – полковник полиции

Гасымов Ришад Эльданиз оглу – полковник полиции

Гасымзаде Фарид Халыг оглу – полковник-лейтенант полиции

Гулиев Эльман Рамазан оглу – полковник-лейтенант полиции

Гулиев Теймур Гусейн оглу – полковник-лейтенант полиции

Мамедов Махмуд Мамед оглу – полковник полиции

Мамедов Надир Джамиль оглу – полковник полиции

Наджафгулиев Рафиг Ислам оглу – полковник-лейтенант полиции

Сафаров Эльяддин Мустафа оглу – полковник полиции

Ягубов Юсиф Расул оглу – полковник-лейтенант полиции

Захидов Хамза Багдад оглу – полковник-лейтенант полиции

Зейналов Анар Рашид оглу – майор полиции

медалью "За отвагу":

Баллаев Габиль Артель оглу – сержант полиции

Акберов Наиб Расим оглу – полковник полиции

Алиев Анар Мирхабиб оглу – майор полиции

Алиев Джейхун Васиф оглу – полковник-лейтенант полиции

Алиев Рахиб Муталлим оглу – майор полиции

Азимов Эльзамин Али оглу – майор полиции

Гасанов Эльнур Шамиль оглу – полковник полиции

Магеррамов Вугар Лятиф оглу – старший сержант полиции

Мамедов Хагани Сейфулла оглу – полковник полиции

Мамедов Эльнур Аскер оглу – майор полиции

Назаров Низами Аббас оглу – старший лейтенант полиции

Султанов Намиг Ариф оглу – сержант полиции

Зейналлы Фарид Алиса оглу – полковник-лейтенант полиции.