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    Президент Азербайджана подписал распоряжение о награждении группы сотрудников МВД - СПИСОК

    Сотрудники полиции удостоены медалей За Отчизну и За отвагу

    Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы сотрудников министерства внутренних дел Азербайджанской Республики.

    Как сообщает Report, согласно распоряжению, за отличие и особые заслуги в борьбе с преступностью, охране общественного порядка, обеспечении общественной безопасности во время массовых мероприятий международного значения награждаются следующие сотрудники министерства внутренних дел Азербайджанской Республики:

    медалью "За Отчизну":

    Абдыев Мугалиб Гасан оглу – полковник-лейтенант полиции

    Джаббаров Джанполад Али оглу – полковник полиции

    Джабраилов Руфат Агабек оглу – майор полиции

    Ахмедов Тархан Гафар оглу – майор полиции

    Алекберов Адиль Адалят оглу – полковник полиции

    Алиев Эльнур Мамед оглу – майор полиции

    Асадов Санан Шамиль оглу – полковник полиции

    Асадов Эмин Юнис оглу – капитан полиции

    Аскеров Назар Ханыш оглу – полковник полиции

    Гасанов Махал Гурбан оглу – полковник полиции

    Кязымов Эльшан Кямал оглу – полковник полиции

    Гасымов Ришад Эльданиз оглу – полковник полиции

    Гасымзаде Фарид Халыг оглу – полковник-лейтенант полиции

    Гулиев Эльман Рамазан оглу – полковник-лейтенант полиции

    Гулиев Теймур Гусейн оглу – полковник-лейтенант полиции

    Мамедов Махмуд Мамед оглу – полковник полиции

    Мамедов Надир Джамиль оглу – полковник полиции

    Наджафгулиев Рафиг Ислам оглу – полковник-лейтенант полиции

    Сафаров Эльяддин Мустафа оглу – полковник полиции

    Ягубов Юсиф Расул оглу – полковник-лейтенант полиции

    Захидов Хамза Багдад оглу – полковник-лейтенант полиции

    Зейналов Анар Рашид оглу – майор полиции

    медалью "За отвагу":

    Баллаев Габиль Артель оглу – сержант полиции

    Акберов Наиб Расим оглу – полковник полиции

    Алиев Анар Мирхабиб оглу – майор полиции

    Алиев Джейхун Васиф оглу – полковник-лейтенант полиции

    Алиев Рахиб Муталлим оглу – майор полиции

    Азимов Эльзамин Али оглу – майор полиции

    Гасанов Эльнур Шамиль оглу – полковник полиции

    Магеррамов Вугар Лятиф оглу – старший сержант полиции

    Мамедов Хагани Сейфулла оглу – полковник полиции

    Мамедов Эльнур Аскер оглу – майор полиции

    Назаров Низами Аббас оглу – старший лейтенант полиции

    Султанов Намиг Ариф оглу – сержант полиции

    Зейналлы Фарид Алиса оглу – полковник-лейтенант полиции.


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