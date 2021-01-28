Президент Азербайджана ознакомился с условиями в школах в Сабунчу и Сураханы

Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в школах в Сабунчинском и Сураханском районах

28 января президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в заново отстроенных средних школах номер 90 в Сабунчинском районе и номер 97 в Сураханском районе столицы.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев вначале ознакомился с условиями, созданными в школе номер 90, расположенной в поселке Рамана Сабунчинского района.

Отметим, что два корпуса школы, построенные в 1939 и 2002 годах, были снесены и на их месте был возведен новый корпус на 960 ученических мест. В школе созданы классные комнаты, оснащенные современным учебным оборудованием, кабинеты информатики, военной подготовки, музыки, химическая, физическая и биологическая лаборатории, библиотека, спортивный и актовые залы. Капитально отремонтированы также корпус на 288 ученических мест и спортивный зал, построенные в 2006 году.

Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в средней школе номер 97 в поселке Амирджан Сураханского района.

Два корпуса учебного заведения, построенные в 1937 и 1970 годах, были снесены, на их месте построены новый современный корпус на 264 ученических места, столовая, спортивный и актовый залы. Одновременно капитально отремонтирован корпус на 264 ученических места, построенный для начальных классов в 2007 году. Классные комнаты, предметные кабинеты, лаборатории в новом корпусе оснащены необходимым учебным оборудованием и пособиями.