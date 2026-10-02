Президент Азербайджана: Одной из главных задач является наращивание нашей военной мощи
Внутренняя политика
- 02 октября, 2026
- 11:29
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Одной из главных задач является наращивание нашей военной мощи.
Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев, выступая на VIII съезде Партии "Ени Азербайджан".
Отметив, что мы одержали славную Победу и сегодня между Азербайджаном и Арменией нет конфликта, глава государства внес ясность в вопрос о необходимости наращивания военной мощи:
"Ответ на это, на мой взгляд, предельно ясен. Это нужно всегда, каждой стране. Потому что наш народ столкнулся с этой трагедией".
Azərbaycan Prezidenti: Əsas vəzifələrdən biri hərbi gücümüzün artırılmasıdır
President of Azerbaijan: One of the main tasks is to strengthen our military capabilities
Последние новости
05:38
Арда Гюлер пропустит матч с ИталиейФутбол
05:23
Двум гражданам Ирана предъявлены обвинения в подготовке теракта в МанчестереДругие страны
04:53
МВФ одобрил продление кредитной программы для Боливии на три годаДругие страны
04:16
UKMTO: У берегов Омана атакован нефтяной танкерДругие страны
04:05
Yonhap: КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Восточного моряДругие страны
03:44
Сегодня отмечается День сотрудничества тюркских государствВнешняя политика
03:07
Трамп: США не будут вводить запрет на экспорт дизельного топливаДругие страны
02:39
Bloomberg: Пентагон сократит выплаты военным киберспециалистамДругие страны
02:21