Президент Азербайджана: Одной из главных задач является наращивание нашей военной мощи

Одной из главных задач является наращивание нашей военной мощи.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев, выступая на VIII съезде Партии "Ени Азербайджан".

Отметив, что мы одержали славную Победу и сегодня между Азербайджаном и Арменией нет конфликта, глава государства внес ясность в вопрос о необходимости наращивания военной мощи:

"Ответ на это, на мой взгляд, предельно ясен. Это нужно всегда, каждой стране. Потому что наш народ столкнулся с этой трагедией".