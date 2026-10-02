Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026

    Президент Азербайджана: Одной из главных задач является наращивание нашей военной мощи

    Внутренняя политика
    • 02 октября, 2026
    • 11:29
    Президент Азербайджана: Одной из главных задач является наращивание нашей военной мощи

    Одной из главных задач является наращивание нашей военной мощи.

    Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев, выступая на VIII съезде Партии "Ени Азербайджан".

    Отметив, что мы одержали славную Победу и сегодня между Азербайджаном и Арменией нет конфликта, глава государства внес ясность в вопрос о необходимости наращивания военной мощи:

    "Ответ на это, на мой взгляд, предельно ясен. Это нужно всегда, каждой стране. Потому что наш народ столкнулся с этой трагедией".

    Ильхам Алиев VIII съезд Партии Ени Азербайджан Партия Ени Азербайджан
    Azərbaycan Prezidenti: Əsas vəzifələrdən biri hərbi gücümüzün artırılmasıdır
    President of Azerbaijan: One of the main tasks is to strengthen our military capabilities
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