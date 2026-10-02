Azərbaycan Prezidenti: Əsas vəzifələrdən biri hərbi gücümüzün artırılmasıdır
Daxili siyasət
- 02 oktyabr, 2026
- 11:02
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Əsas vəzifələrdən biri hərbi gücün artırılmasıdır.
"Report" xəbər verir ki, bu sözləri Prezident İlham Əliyev Yeni Azərbaycan Partiyasının (YAP) VIII Qurultayında çıxışı zamanı deyib.
Azərbaycanın şanlı Zəfər qazandığını, bu gün Azərbaycanla Ermənistan arasında münaqişənin olmadığını və digər amilləri sadalayan dövlət başçısı bunun (hərbi gücümüzün artırılması – red.) nə üçün lazım olduğuna aydınlıq gətirərək qeyd edib: "Buna cavab, məncə, çox açıq-aydındır. Bu, həmişə lazımdır, hər bir ölkə üçün. Çünki bizim xalqımız bu faciə ilə üzləşib".
Президент Азербайджана: Одной из главных задач является наращивание нашей военной мощи
President of Azerbaijan: One of the main tasks is to strengthen our military capabilities
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