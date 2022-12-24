Президент Азербайджана: Ни в коем случае нельзя отступать даже перед теми, кто превосходит тебя по силе

Президент Азербайджана: Ни в коем случае нельзя отступать даже перед теми, кто превосходит тебя по силе

Посмотрите, каким бедам был подвергнут наш народ всего лишь за два года. Если кто-то думал, что, передав Иреван в 1918 году Армении, мы могли застраховать себя от каких-то более крупных бед, то передача Зангезура Армении лишний раз свидетельствует о том,

https://static.report.az/photo/61ac4850-63e6-3e11-a213-3ca438d6bf38.jpg https://static.report.az/photo/61ac4850-63e6-3e11-a213-3ca438d6bf38.jpg

Посмотрите, каким бедам был подвергнут наш народ всего лишь за два года. Если кто-то думал, что, передав Иреван в 1918 году Армении, мы могли застраховать себя от каких-то более крупных бед, то передача Зангезура Армении лишний раз свидетельствует о том, что это был очень неправильный, неверный шаг и, как я уже сказал, — предательство. Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев на встрече с группой представителей интеллигенции из Западного Азербайджана. Глава государства отметил: «Ни в коем случае нельзя отступать даже перед теми, кто превосходит тебя по силе. Нужно всегда защищать свои права, особенно родную землю». Подпишитесь на нашу страницу в Instagram