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Президент Азербайджана: Ни в коем случае нельзя отступать даже перед теми, кто превосходит тебя по силе

Президент Азербайджана: Ни в коем случае нельзя отступать даже перед теми, кто превосходит тебя по силе Посмотрите, каким бедам был подвергнут наш народ всего лишь за два года. Если кто-то думал, что, передав Иреван в 1918 году Армении, мы могли застраховать себя от каких-то более крупных бед, то передача Зангезура Армении лишний раз свидетельствует о том,
Внутренняя политика
24 декабря 2022 г. 17:01
Президент Азербайджана: Ни в коем случае нельзя отступать даже перед теми, кто превосходит тебя по силе

Посмотрите, каким бедам был подвергнут наш народ всего лишь за два года. Если кто-то думал, что, передав Иреван в 1918 году Армении, мы могли застраховать себя от каких-то более крупных бед, то передача Зангезура Армении лишний раз свидетельствует о том, что это был очень неправильный, неверный шаг и, как я уже сказал, — предательство.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев на встрече с группой представителей интеллигенции из Западного Азербайджана.

Глава государства отметил: «Ни в коем случае нельзя отступать даже перед теми, кто превосходит тебя по силе. Нужно всегда защищать свои права, особенно родную землю».

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: "Hətta səndən güclü olan qüvvə qarşısında da geri addım atmamalısan"

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