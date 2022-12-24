Еще три автомобиля МККК беспрепятственно проехали из Ханкенди в направлении Лачына

На дороге Ханкенди-Лачын, проходящей через Шушу, в очередной раз созданы условия для проезда автомобилей, принадлежащих Международному комитету Красного креста (МККК).
Находящийся на месте событий сотрудник Report сообщает, что три автомобиля беспрепятственно проехали из Ханкенди в направлении Лачына.
Это еще раз говорит о том, что нет никаких ограничений на проезд автомобилей гуманитарного назначения.
Напомним, что акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын, проходящей через Шушу, против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе продолжается уже 13 дней.