Еще три автомобиля МККК беспрепятственно проехали из Ханкенди в направлении Лачына

На дороге Ханкенди-Лачын, проходящей через Шушу, в очередной раз созданы условия для проезда автомобилей, принадлежащих Международному комитету Красного креста (МККК).

На дороге Ханкенди-Лачын, проходящей через Шушу, в очередной раз созданы условия для проезда автомобилей, принадлежащих Международному комитету Красного креста (МККК).

Находящийся на месте событий сотрудник Report сообщает, что три автомобиля беспрепятственно проехали из Ханкенди в направлении Лачына.

Это еще раз говорит о том, что нет никаких ограничений на проезд автомобилей гуманитарного назначения.

Напомним, что акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын, проходящей через Шушу, против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе продолжается уже 13 дней.