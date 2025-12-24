Президент Азербайджана: С самой большой несправедливостью в истории последних лет столкнулись именно мы

Азербайджан столкнулся с самой большой несправедливостью в истории последних лет, потому что его земли были оккупированы.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев на встрече с переселившимися в город Агдам жителями.

"Мы столкнулись с самой большой несправедливостью в истории последних лет, потому что наши земли были оккупированы… Но во всех подобных случаях международные организации, крупные державы и политические круги различных стран осуждают эту оккупацию, используют различные методы для принуждения оккупанта, вводят санкции. Мы это видим, сейчас это показывает наша недавняя история", - сказал глава государства.

По его словам, хотя международные организации принимали правильные решения во время армяно-азербайджанской войны и в период прекращения огня, они не предприняли ни единого шага для реализации этих решений.