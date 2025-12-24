İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Din Xadimlərinin II Forumu
    Azərbaycan Prezidenti: Son illərin tarixində ən böyük ədalətsizliklə biz üzləşmişdik

    Daxili siyasət
    • 24 dekabr, 2025
    • 17:43
    Azərbaycan son illər tarixində ən böyük ədalətsizliklə üzləşib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Prezident İlham Əliyev Ağdam şəhərinə köçən sakinlərlə görüşündə deyib.

    Dövlət başçısı qeyd edib:

    "Son illərin tarixində ən böyük ədalətsizliklə biz üzləşmişdik. Çünki Azərbaycan torpaqları işğal altına düşdü... Amma bütün belə hallar olduğu vaxtda beynəlxalq təşkilatlar, böyük dövlətlər və müxtəlif ölkələrin siyasi dairələri bu işğalı qınayır, işğalçını məcbur etmək üçün müxtəlif üsullardan istifadə edir, sanksiyalar tətbiq edir. Bunu biz görürük, indi yaxın tariximiz bunu göstərir.

    Ermənistan-Azərbaycan müharibəsi zamanı və müharibədən sonra atəşkəs dövründə beynəlxalq təşkilatlar düzgün qərar qəbul etsələr də, bu qərarların icrası üçün bir addım belə atmayıblar".

