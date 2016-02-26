Президент Азербайджана ликвидировал применение высоких штрафов, принятых Милли Меджлисом

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев наложил вето на применение высоких штрафов в Кодексе об административных правонарушениях, принятых на внеочередном пленарном заседании Милли Меджлиса 19 января.
Как сообщает Report, это предусматривает аннулирование дополнения к ст. 225.5 Кодекса об административных правонарушениях относительно применения штрафа в стократном размере суммы, не выплаченной юридическими и физическими лицами по неоплате обязательных сборов по валютным операциям, проводимым платежными картами.
Таким образом, президент Азербайджана наложил вето на второй вопрос, принятый на внеочередном пленарном заседании Милли Меджлиса.
Samirə AbdullayevaАвтор новости
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