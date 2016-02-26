Президент Азербайджана ликвидировал применение высоких штрафов, принятых Милли Меджлисом

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев наложил вето на применение высоких штрафов в Кодексе об административных правонарушениях, принятых на внеочередном пленарном заседании Милли Меджлиса 19 января.

Как сообщает Report, это предусматривает аннулирование дополнения к ст. 225.5 Кодекса об административных правонарушениях относительно применения штрафа в стократном размере суммы, не выплаченной юридическими и физическими лицами по неоплате обязательных сборов по валютным операциям, проводимым платежными картами.

Таким образом, президент Азербайджана наложил вето на второй вопрос, принятый на внеочередном пленарном заседании Милли Меджлиса.