Президент: Азербайджан – одна из редких стран, которая производит, добывает и экспортирует все виды энергоресурсов
Внутренняя политика
- 02 октября, 2026
- 11:46
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Азербайджан – одна из редких стран в мировом масштабе, которая производит, добывает и экспортирует все виды энергоресурсов: сырую нефть, нефтепродукты, природный газ, электроэнергию, нефтехимическую продукцию и удобрения, главным источником для производства которых также является энергия.
Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев, выступая на VIII съезде Партии "Ени Азербайджан".
Prezident: Azərbaycan bütün növ enerji resurslarını istehsal, hasil və ixrac edən nadir ölkələrdəndir
President: Azerbaijan is one of the rare countries that produces, extracts, and exports all types of energy resources
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