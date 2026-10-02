Президент: Азербайджан – одна из редких стран, которая производит, добывает и экспортирует все виды энергоресурсов

Азербайджан – одна из редких стран в мировом масштабе, которая производит, добывает и экспортирует все виды энергоресурсов: сырую нефть, нефтепродукты, природный газ, электроэнергию, нефтехимическую продукцию и удобрения, главным источником для производства которых также является энергия.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев, выступая на VIII съезде Партии "Ени Азербайджан".