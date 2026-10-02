Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026

    Президент: Азербайджан – одна из редких стран, которая производит, добывает и экспортирует все виды энергоресурсов

    Внутренняя политика
    • 02 октября, 2026
    • 11:46
    Президент: Азербайджан – одна из редких стран, которая производит, добывает и экспортирует все виды энергоресурсов

    Азербайджан – одна из редких стран в мировом масштабе, которая производит, добывает и экспортирует все виды энергоресурсов: сырую нефть, нефтепродукты, природный газ, электроэнергию, нефтехимическую продукцию и удобрения, главным источником для производства которых также является энергия.

    Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев, выступая на VIII съезде Партии "Ени Азербайджан".

    Ильхам Алиев VIII съезд Партии Ени Азербайджан Партия Ени Азербайджан
    Prezident: Azərbaycan bütün növ enerji resurslarını istehsal, hasil və ixrac edən nadir ölkələrdəndir
    President: Azerbaijan is one of the rare countries that produces, extracts, and exports all types of energy resources
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