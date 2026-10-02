Prezident: Azərbaycan bütün növ enerji resurslarını istehsal, hasil və ixrac edən nadir ölkələrdəndir
Daxili siyasət
- 02 oktyabr, 2026
- 11:33
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Azərbaycan dünya miqyasında nadir ölkələrdəndir ki, bütün növ enerji resurslarını istehsal edir, hasil edir və ixrac edir: xam neft, neft məhsulları, təbii qaz, elektrik enerjisi, neft-kimya məhsulları və gübrələr ki, bunların da istehsalı üçün əsas mənbə enerjidir.
"Report" xəbər verir ki, bu sözləri Prezident İlham Əliyev Yeni Azərbaycan Partiyasının (YAP) VIII Qurultayında çıxışı zamanı söyləyib.
Президент: Азербайджан – одна из редких стран, которая производит, добывает и экспортирует все виды энергоресурсов
President: Azerbaijan is one of the rare countries that produces, extracts, and exports all types of energy resources
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