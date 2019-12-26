Премьер-министр Али Асадов отменил решение Артура Расизаде

Кабинет министров Азербайджана отменил решение "Об утверждении норм снабжения, изображения знаков отличия и особой форменной одежды работников Главной государственной службы по техническому надзору при Министерстве сельского хозяйства".

Как сообщает Report, решение в связи с этим подписал премьер-министр Али Асадов.

Таким образом, решение Кабмина "Об утверждении норм снабжения, изображения знаков отличия и особой форменной одежды работников Главной государственной службы технического надзора при Министерстве сельского хозяйства" от 7 июля 2017 года под номером 279 (Законодательный сборник АР, 2017, № 7, статья 1477;2018, № 7 (книга II), статья 1657) отменено.

Нормы снабжения, изображения знаков отличия и особой форменной одежды работников Главной государственной службы технического надзора при Министерстве сельского хозяйства были утверждены решением тогдашнего премьера Артура Раси-заде.