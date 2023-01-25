Представлен концептуальный документ о возвращении в Карабах и Восточный Зангезур

В рамках проекта “Продвижение концепции современного устойчивого общества в Карабахе и Восточном Зангезуре”, реализуемого общественным объединением “Региональное развитие” в сотрудничестве с Государственным комитетом по делам беженцев и вынужденных пересе

В рамках проекта “Продвижение концепции современного устойчивого общества в Карабахе и Восточном Зангезуре”, реализуемого общественным объединением “Региональное развитие” в сотрудничестве с Государственным комитетом по делам беженцев и вынужденных переселенцев при финансовой поддержке Верховного комиссариата ООН по делам беженцев, 24 января представители соответствующих государственных структур, международных организаций и неправительственных организаций, депутаты и эксперты провели обсуждения в рамках круглого стола.

Об этом Report сообщили в Госкомитете.

Выступивший на открытии мероприятия руководитель проекта ОО "Региональное развитие" Афган Алиев отметил, что в рамках проекта был подготовлен концептуальный документ по продвижению устойчивого сообщества, который внесет вклад в реализацию “I Государственной программы по Великому возвращению на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики”.

Затем состоялась презентация концептуального документа, подготовленного экспертами Анаром Велиевым и Лалой Джумаевой, даны ответы на вопросы участников.