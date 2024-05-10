Государственные и правительственные чиновники чтут память великого лидера Гейдара Алиева

Сегодня исполнился 101 год со дня рождения Гейдара Алиева - архитектора и строителя современного независимого Азербайджанского государства, всемирно известного политического деятеля, общенационального лидера.

Сегодня исполнился 101 год со дня рождения Гейдара Алиева - архитектора и строителя современного независимого Азербайджанского государства, всемирно известного политического деятеля, общенационального лидера.

Как сообщает Report, 10 мая премьер-министр Али Асадов, председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, руководитель Администрации Президента Самир Нуриев, и другие государственные и правительственные чиновники, военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения и возложили цветы к его памятнику.

Также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога академика Зарифы Алиевой, возложены цветы на ее могилу.

Фото: Самира Гасанова, Эхтирам Джабиев