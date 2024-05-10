ПЕА готовится к парламентским выборам

Партия "Ени Азербайджан" (ПЕА) в настоящее время осуществляет все необходимые мероприятия, связанные с подготовкой к парламентским выборам.

Партия "Ени Азербайджан" (ПЕА) в настоящее время осуществляет все необходимые мероприятия, связанные с подготовкой к парламентским выборам.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам заместитель председателя Партии "Ени Азербайджан" - руководитель Центрального аппарата Тахир Будагов.

По его словам, окончательного решения относительно сроков парламентских выборов пока нет.

"Несмотря на это, Партия "Ени Азербайджан" проводит предвыборную подготовку не только в преддверии выборов, но и в период между выборами", - сказал он.