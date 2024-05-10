Али Асадов: Интеграция Азербайджана в мировую экономику основана на потенциале, заложенном Гейдаром Алиевым

Интеграция Азербайджана в мировую экономику основана на потенциале, заложенном Гейдаром Алиевым.

Интеграция Азербайджана в мировую экономику основана на потенциале, заложенном Гейдаром Алиевым.

Как сообщает Report, об этом сказал премьер-министр Али Асадов в интервью газете "Азербайджан".

"Мы можем с уверенностью сказать, что наша нынешняя политическая и экономическая независимость, интеграция нашей республики в систему международных отношений и мировую экономику основаны на потенциале, заложенном общенациональным лидером Гейдаром Алиевым в 70-80-е годы прошлого века", - сказал он.

По словам Асадова, стратегия Гейдара Алиева по строительству национального, независимого государства в Азербайджане выдержала испытание временем и оправдала себя: "Как постоянно заявлял президент Ильхам Алиев, именно уважение к его памяти и отношение к его наследию ведет нашу страну вперед. Гейдар Алиев руководил Азербайджаном в двух различных общественно-политических формациях и в обеих проявил беспрецедентную самоотверженность во имя интересов родного народа, поднял на высоту славу и авторитет нашей республики”.