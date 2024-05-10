Руководитель АП: В Лачин, Физули, Зангилан и Агдере вернулись 1727 семей бывших вынужденных переселенцев

С 19 июля 2022 года по настоящее время в города Лачин и Физули, села Агалы Зангиланского района, Талыш Агдеринского района, Забух Лачинского района вернулись 1727 семей бывших вынужденных переселенцев (6754 человека).

С 19 июля 2022 года по настоящее время в города Лачин и Физули, села Агалы Зангиланского района, Талыш Агдеринского района, Забух Лачинского района вернулись 1727 семей бывших вынужденных переселенцев (6754 человека).

Как сообщает Report , об этом заявил руководитель Администрации президента Азербайджана Самир Нуриев в своей статье, опубликованной в информационном агентстве - АЗЕРТАДЖ.

С.Нуриев отметил, что на освобожденных от оккупации территориях проводятся широкомасштабные восстановительные и созидательные работы, люди возвращаются в родные края: "Масштабы работы, проводимой Азербайджанским государством собственными силами без всякой посторонней помощи, действительно не могут не вызывать восхищения. Президент Ильхам Алиев лично контролирует восстановление и реконструкцию освобожденных от оккупаций территорий, поручения и ценные рекомендации главы государства создают надежную основу для полного и ответственного исполнения работ. В 2020-2023 годах господин президент принял участие почти в 400 мероприятиях на освобожденных от оккупации территориях, в том числе заложил фундамент 120 проектов, включая 8 городов, 32 села и поселка, принял участие в открытии 71 строительного объекта различного назначения".

Наряду с возведением населенных пунктов, в регионе проводятся широкомасштабные строительно-восстановительные работа: "Осуществляются соответствующие мероприятия, связанные с восстановлением и реконструкцией таких объектов социального назначения, как средние общеобразовательные школы, ясли-детские сады, больницы, учреждения культуры и туризма. Среди инфраструктурных проектов - сданные в эксплуатацию в городах Физули и Зангилан международные аэропорты. Продолжается строительство аэропорта в Лачинском районе. Также прокладываются автомобильные дороги, тоннели, мосты, железные дороги, магистральные газовые линии, строятся гидроэлектростанции и подстанции, водохранилища".