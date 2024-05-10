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На освобожденных от оккупации территориях от мин и неразорвавшихся снарядов очищены 118 тыс. гектаров земли

На освобожденных от оккупации территориях от мин и неразорвавшихся снарядов очищены 118 тыс. гектаров земли На сегодняшний день на освобожденных от оккупации территориях от мин и неразорвавшихся снарядов очищены 118 тысяч 503 гектара, в том числе 18 тысяч 143 гектара площади населенных пунктов.
Внутренняя политика
10 мая 2024 г. 07:51
На освобожденных от оккупации территориях от мин и неразорвавшихся снарядов очищены 118 тыс. гектаров земли

На сегодняшний день на освобожденных от оккупации территориях от мин и неразорвавшихся снарядов очищены 118 тысяч 503 гектара, в том числе 18 тысяч 143 гектара площади населенных пунктов.

Как передает Report, об этом говорится в статье руководителя Администрации президента Азербайджанской Республики Самира Нуриева опубликованной в информационном агентстве - АЗЕРТАДЖ.

Особое значение имеют работы и проекты, реализуемые Фондом Гейдара Алиева как на освобожденных от оккупации территориях, так и повсюду в стране. В нынешнем году Фонду, возглавляемому Первым вице-президентом Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой, исполняется 20 лет. С уверенностью можно сказать, что общественность нашей страны с большим одобрением воспринимает программы и проекты Фонда Гейдара Алиева в сфере науки, образования, культуры, здравоохранения, спорта и экологии, его поддержку решению социальных проблем, оказание помощи людям, нуждающимся в особой заботе, реализуемые проекты с целью доведения до мировой общественности азербайджанских реалий, сохранения и пропаганды нашей культуры и национально-духовных ценностей.

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Версия на азербайджанском языке Azad edilmiş ərazilərdə 118,5 min ha sahə mina və partlamamış hərbi sursatlardan təmizlənib

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