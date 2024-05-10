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Анар Керимов: Прогнозирование будущего имеет первостепенное значение для государственного и частного секторов

Анар Керимов: Прогнозирование будущего имеет первостепенное значение для государственного и частного секторов Прогнозирование будущего имеет первостепенное значение как для государственного, так и для частного сектора.
Внутренняя политика
10 мая 2024 г. 10:49
Анар Керимов: Прогнозирование будущего имеет первостепенное значение для государственного и частного секторов

Прогнозирование будущего имеет первостепенное значение как для государственного, так и для частного сектора.

Как передает Report, об этом заявил заведующий сектором партнерства и международного сотрудничества Организации исламского мира по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) Анар Керимов в ходе мероприятия на тему "Формирование будущего: стратегическое предвидение", проходящего в университете ADA.

"Мне кажется очень символичным организовать эту конференцию и круглый стол именно в этот особый день, в 101-ю годовщину со дня рождения нашего общенационального лидера, основателя современной азербайджанской государственности Гейдара Алиева. И он действительно был инженером современного Азербайджана. Он был человеком, спасшим страну, преодолев все трудности и лишения, с которыми мы столкнулись в первые дни восстановления нашей независимости",- сказал он.

Керимов добавил, что темы, которые будут обсуждаться, важны для стратегического предвидения.

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Версия на английском языке Anar Karimov: ‘The predictable future is of great importance for the public and private sectors’
Версия на азербайджанском языке Anar Kərimov: Proqnozlaşdırıla bilən gələcək dövlət və özəl sektor üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir

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