Глава Госкомитета: Принимаются все меры для комфортного проживания людей на освобожденных территориях

Принимаются все необходимые меры для комфортного, свободного и благополучного проживания людей на освобожденных от оккупации территориях.

Принимаются все необходимые меры для комфортного, свободного и благополучного проживания людей на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявила председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова.

По ее словам, вынужденных переселенцев расселяют в дома и квартиры, построенные на самом высоком уровне:

"Создаются все условия для организации им условий труда, образования, медицинского обслуживания. Считаю, что самое безопасное место для каждого человека - это его дом. Он должен чувствовать себя в нем в мире и спокойствии".