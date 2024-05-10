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Глава Госкомитета: Принимаются все меры для комфортного проживания людей на освобожденных территориях

Глава Госкомитета: Принимаются все меры для комфортного проживания людей на освобожденных территориях Принимаются все необходимые меры для комфортного, свободного и благополучного проживания людей на освобожденных от оккупации территориях.
Внутренняя политика
10 мая 2024 г. 10:50
Глава Госкомитета: Принимаются все меры для комфортного проживания людей на освобожденных территориях

Принимаются все необходимые меры для комфортного, свободного и благополучного проживания людей на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявила председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова.

По ее словам, вынужденных переселенцев расселяют в дома и квартиры, построенные на самом высоком уровне:

"Создаются все условия для организации им условий труда, образования, медицинского обслуживания. Считаю, что самое безопасное место для каждого человека - это его дом. Он должен чувствовать себя в нем в мире и спокойствии".

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Komitəsinin sədri: Azad edilmiş ərazilərdə insanların rahat yaşaması üçün lazımi tədbirlər görülür

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