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    Представитель Папы Римского: Совершившие в Ходжалы преступление против человечества не останутся безнаказанными

    В Ходжалы люди подверглись геноциду

    Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ "В Ходжалы люди подверглись геноциду. Всегда буду за них молиться".

    Как сообщает Report, об этом сказал представитель Папы Римского Владимир Фекете на мероприятии, посвященном 25-й годовщине Ходжалинского геноцида. 

    Он сказал, что совершившие в Ходжалы преступление против человечества не останутся безнаказанными: "Всевышний обязательно накажет их. Я всегда буду молиться за упокой душ подвергшихся несправедливости азербайджанцев, в отношении которых был совершен геноцид в Ходжалы".

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