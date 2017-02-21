Представитель Папы Римского: Совершившие в Ходжалы преступление против человечества не останутся безнаказанными

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ "В Ходжалы люди подверглись геноциду. Всегда буду за них молиться".

Как сообщает Report, об этом сказал представитель Папы Римского Владимир Фекете на мероприятии, посвященном 25-й годовщине Ходжалинского геноцида.

Он сказал, что совершившие в Ходжалы преступление против человечества не останутся безнаказанными: "Всевышний обязательно накажет их. Я всегда буду молиться за упокой душ подвергшихся несправедливости азербайджанцев, в отношении которых был совершен геноцид в Ходжалы".