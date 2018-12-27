Представитель ИВ: Армяне обстреливают прифронтовые села, чтобы испортить праздничное настроение

Агдам. 27 декабря. REPORT.AZ/ "В преддверии праздника подразделения ВС Армении намеренно обстреливают прифронтовые села, чтобы испортить праздничное настроение".

Об этом карабахскому бюро Report сообщил представитель главы Исполнительной власти Агдамского района по административно-территориальному округу села Ахмедагалы Магеррам Гулиев.

По его словам, село Мирашали это ближайший населенный пункт, расположенный на линии соприкосновения войск: "В настоящее время в селе проживает 210 семей. Помимо обычных дней, военнослужащие Армении также намеренно обстреливают гражданское население в особые дни, отмечаемые азербайджанским народом. Причина в том, чтобы испортить праздничное настроение людей. Вчера обстрелу подверглись жители, пришедшие на кладбище села Мирашали. В результате обстрела вынужденная переселенка из села Баш Гарванд 73-летняя Дилара Аллахвердиева получила пулевое ранение. Это не первый случай. В последние несколько лет в Чыраглы, Мирашали и других селах района от вражеских пуль пострадали около 10 человек".