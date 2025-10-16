Представитель АП встретился с членами Общественного совета при ANAMA
Внутренняя политика
- 16 октября, 2025
- 20:07
Заведующий сектором по работе с неправительственными организациями отдела по работе с НПО и коммуникациям Администрации президента (АП) Турал Алиев встретился с членами Общественного совета при Агентстве по разминированию Азербайджана (ANAMA).
Как передает Report, первый заместитель председателя правления ANAMA Шамиль Рзаев предоставил информацию о новом составе Совета.
На встрече члены Общественного совета выразили свои мнения и предложения, которые были приняты к рассмотрению, даны ответы на интересующие вопросы.
