Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум

    Представитель АП встретился с членами Общественного совета при ANAMA

    Внутренняя политика
    • 16 октября, 2025
    • 20:07
    Представитель АП встретился с членами Общественного совета при ANAMA

    Заведующий сектором по работе с неправительственными организациями отдела по работе с НПО и коммуникациям Администрации президента (АП) Турал Алиев встретился с членами Общественного совета при Агентстве по разминированию Азербайджана (ANAMA).

    Как передает Report, первый заместитель председателя правления ANAMA Шамиль Рзаев предоставил информацию о новом составе Совета.

    На встрече члены Общественного совета выразили свои мнения и предложения, которые были приняты к рассмотрению, даны ответы на интересующие вопросы.

    ANAMA Шамиль Рзаев Турал Алиев
    Фото
    PA nümayəndəsi ANAMA yanında İctimai Şuranın üzvləri ilə görüşüb

    Последние новости

    20:37

    Возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины в Товузе - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    20:28
    Фото

    В суде изучены документы, связанные с нанесенным Арменией ущербом в период оккупации азербайджанских земель

    Внутренняя политика
    20:17

    В Мексике прокуратуру Тихуаны атаковали дроны с взрывчаткой

    Другие страны
    20:07
    Фото

    Представитель АП встретился с членами Общественного совета при ANAMA

    Внутренняя политика
    20:04

    Сенат США в 10-й раз отклонил законопроект о финансировании правительства

    Другие страны
    19:53

    В Азербайджане завершен процесс объединения муниципалитетов

    Внутренняя политика
    19:44

    Россия и Таджикистан обсуждают совместную разработку нефтяных месторождений

    В регионе
    19:26

    Трамп подтвердил, что ведет беседу с Путиным - ОБНОВЛЕНО-2

    Другие страны
    19:22

    Литва увеличивает расходы на оборону до 5,38% ВВП

    Другие страны
    Лента новостей